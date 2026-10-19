В Кремле объяснили расширение полномочий Антона Силуанова

В российском руководстве пояснили причины наделения главы Минфина статусом заместителя председателя кабинета министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появление обновленной должности и увеличение зоны ответственности чиновника.

Представитель Кремля подчеркнул возросшие требования к контролю за расходованием средств. По его словам, «в нынешний период необходима дополнительная координация, необходима финансовая дисциплина».

Совмещение позиций существенно меняет аппаратный вес руководителя. Песков отметил: «С точки зрения вице-премьера, который курирует несколько ведомств, это, конечно, расширенные полномочия и для Силуанова».

При этом чиновник рекомендовал журналистам обратиться к официальным комментариям.

«Посмотрите пояснения Бориса Белякова из правительства. Там содержится полный ответ на ваш вопрос», — добавил он, повторно призвав ознакомиться с заявлениями пресс-секретаря премьера.

Перераспределение обязанностей направлено на централизацию управления экономическим блоком. Власти рассчитывают, что концентрация рычагов в одних руках ускорит принятие бюджетных решений.