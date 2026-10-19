В Кремле объяснили расширение полномочий Антона Силуанова
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В российском руководстве пояснили причины наделения главы Минфина статусом заместителя председателя кабинета министров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появление обновленной должности и увеличение зоны ответственности чиновника.
Представитель Кремля подчеркнул возросшие требования к контролю за расходованием средств. По его словам, «в нынешний период необходима дополнительная координация, необходима финансовая дисциплина».
Совмещение позиций существенно меняет аппаратный вес руководителя. Песков отметил: «С точки зрения вице-премьера, который курирует несколько ведомств, это, конечно, расширенные полномочия и для Силуанова».
При этом чиновник рекомендовал журналистам обратиться к официальным комментариям.
«Посмотрите пояснения Бориса Белякова из правительства. Там содержится полный ответ на ваш вопрос», — добавил он, повторно призвав ознакомиться с заявлениями пресс-секретаря премьера.
Перераспределение обязанностей направлено на централизацию управления экономическим блоком. Власти рассчитывают, что концентрация рычагов в одних руках ускорит принятие бюджетных решений.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложения председателя правительства Михаила Мишустина по ряду кадровых перестановок в кабинете министров. Кадровые вопросы обсуждались в ходе утренней рабочей встречи главы государства и премьер-министра, наряду с актуальными задачами социально-экономического развития страны.
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