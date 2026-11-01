Соседское дерево, которое затеняет грядки, повреждает забор или угрожает постройкам, может стать основанием для судебного разбирательства. Однако одного нарушения расстояния до границы участка не всегда достаточно, чтобы добиться его удаления. Об этом депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал в беседе с RT.

По словам парламентария, при рассмотрении подобных споров суд оценивает не только расположение посадок, но и реальные последствия для соседей. Например, поводом для претензий могут стать корни, повреждающие фундамент ограждения, опасно нависающие ветви или сильное затенение территории.

Для садовых участков действуют нормы СП 53.13330.2019. В актуальной редакции высокорослые деревья необходимо высаживать минимум в четырёх метрах от соседской границы, среднерослые — в двух, а низкорослые деревья и кустарники — в одном метре. При этом расстояние измеряется от ствола, а не от края кроны.

«Истец должен доказать, что посадки реально нарушают его права и создают угрозу», — пояснил Колунов.

Если дерево мешает пользоваться участком, депутат советует сначала попытаться договориться с его владельцем. При отсутствии результата следует направить письменную претензию с требованием устранить нарушение.

Следующим шагом станет сбор доказательств. Колунов рекомендует сделать фотографии и видеозаписи, оформить акт осмотра с участием председателя СНТ или свидетелей. При необходимости можно привлечь независимого эксперта, который оценит состояние дерева и возможный ущерб.

Если мирно решить проблему не удалось, собственник вправе обратиться в суд. Статья 304 Гражданского кодекса РФ позволяет требовать устранения нарушений права собственности, даже если человек не лишён владения своим имуществом. В зависимости от обстоятельств спор может закончиться требованием пересадить или удалить дерево. Возмещение причинённого ущерба рассматривается при наличии соответствующих оснований.

Ранее Life.ru рассказывал, почему нельзя самостоятельно спиливать соседские деревья, даже если они повредили забор. Эксперт Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что за уничтожение чужих насаждений можно понести ответственность. Вместо самовольной вырубки он рекомендовал зафиксировать повреждения, направить владельцу претензию и при необходимости обратиться в суд.