Матрёшка может стать своеобразным антистрессом — разбирать и собирать игрушку помогает отвлечься от тревожных мыслей, считает китайская мастерица Юй Цзин. Своим взглядом на русскую народную игрушку сотрудница фабрики «Чанъин» из посёлка Имяньпо поделилась с РИА «Новости».

По словам мастерицы, когда человек расстроен или испытывает беспокойство, ему стоит попробовать открыть матрёшку, а затем собрать её обратно. Повторять это действие можно сколько угодно раз. Такой процесс помогает переключить внимание и расслабиться.

«Матрёшки — это небольшое изделие ручной работы, которое помогает снять стресс. Когда вам грустно или вас что-то тревожит, вы раскрываете матрёшку слой за слоем — и это становится эффективным способом высвободить эмоции и снять стресс, это очень расслабляет», — отметила китаянка.

Она также подчеркнула, что сегодня матрёшка для китайцев означает гораздо больше, чем обычная игрушка или изделие народного промысла. Этот сувенир ассоциируется с тёплыми чувствами и дружбой. Мастера стараются вложить в каждую работу частичку заботы, чтобы человек, получивший такой подарок, почувствовал искреннее расположение дарителя.

Особое место в производстве матрёшек занимает китайский посёлок Имяньпо в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Там живут около 15 тысяч человек, и почти каждый пятый занимается изготовлением русских сувениров. По оценкам китайской стороны, на местных мастеров приходится около 90% матрёшек, представленных на китайском и зарубежных рынках. Ремесленники десятилетиями придерживаются традиционных способов ручного производства.