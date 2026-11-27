Российские переработчики всё больше закупают дешёвую куриную грудку из КНР, рассказал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, в самом Китае грудка пользуется меньшим спросом, чем в РФ, поэтому экспортёры могут предлагать её по низкой цене.

«В январе-сентябре в Россию ввезено почти 110 тысяч тонн мяса птицы из Китая, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2025-го», — отметил экономист в интервью URA.ru.

Некоторые отечественные производители жалуются на демпинг со стороны китайских поставщиков. При этом Россия продаёт Китаю те части птицы, на которые у нас спрос невелик, например, куриные лапки, подчеркнул специалист.