В морозильных витринах магазинов часто встречается мясо старых несушек с птицефабрик, которые производят яйца, рассказал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его словам, на мясо в основном выращивают бройлеров — спрос на них выше.

«Есть два направления: бройлерное и побочный продукт от производства яиц. Во втором случае, когда у птицы заканчивается период яйценоскости, она идёт на убой», — пояснил экономист в интервью URA.ru.

По данным Минсельхоза, в 2025 году на оба направления пришлось 7,3 млн тонн птицы в живом весе. В 2026 году объём производства может немного снизиться из-за вспышек птичьего гриппа, полагает специалист.