Куриный бульон может быть неплохим средством для облегчения кашля. Такой возможный эффект связан с цистеином, содержащимся в курице. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Когда я пью горячий концентрированный куриный бульон, сваренный из жёлтой фермерской курицы, у меня всё проходит», — сказал медик.

Тёплая жидкость действительно может временно облегчить некоторые симптомы простуды, однако куриный суп не лечит саму инфекцию. Поэтому такое блюдо не должно стать заменителем традиционного лечения.

Мясников пошутил, что приписывает целебные свойства продуктам, которые любит. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

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