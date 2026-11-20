Высокая температура в начале простуды может свидетельствовать об активной работе иммунной системы. Об этом «Радио 1» рассказала врач Наталья Филимонова.

«Высокая температура в начале — это признак нашего хорошего иммунитета. Он активно начинает бороться с вирусом, поэтому температура повышается. То есть не стоит бояться температуры, если вы нормально её переносите», — объяснила главный внештатный специалист Минздрава Московской области по первичной медико-санитарной помощи.

По словам Филимоновой, повышение температуры связано с защитной реакцией организма на вирусную инфекцию. При этом сама по себе выраженность жара не позволяет достоверно судить о силе иммунитета, поэтому важно учитывать общее самочувствие и другие симптомы заболевания. Врач также предостерегла россиян от самостоятельного приёма антибиотиков при первых признаках простуды. Выбирать лечение по советам знакомых или родственников она не рекомендует.

«Не нужно советоваться с соседями, друзьями и так далее. Лучше сразу обратиться к врачу», — подчеркнула Филимонова.

Ранее Life.ru объяснял, почему антибиотики не помогают при гриппе и ОРВИ. Эти препараты действуют на бактерии, а не на вирусы. Врач может назначить их при развитии бактериальных осложнений, но принимать такие лекарства без медицинских показаний не следует.