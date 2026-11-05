Омоложения не будет: Терапевт развеяла популярный миф о сдаче крови
Врач Розонова: Сдача крови не помогает вывести токсины и укрепить иммунитет
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Убедительных доказательств того, что сдача крови выводит токсины, укрепляет иммунитет или снижает риск инфаркта у здоровых людей, нет, рассказала терапевт Юнна Розонова. По её словам, главная польза донорства — помощь пациентам: после разделения крови на компоненты одна донация может помочь нескольким людям.
«Организм действительно восполняет потерянный объём плазмы и постепенно образует новые клетки крови, но это является восстановлением после кровопотери, а не лечебной процедурой», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».
Определённую пользу приносит обследование перед процедурой: проверка давления, пульса и гемоглобина иногда позволяет заметить отклонения. Однако такой контроль не заменяет диспансеризацию. Положительные эмоции от помощи другим тоже возможны, но считать их физиологическим «омоложением» нельзя.
При правильном отборе доноров и соблюдении интервалов сдача крови считается безопасной. Вместе со стандартной порцией организм теряет примерно 200–250 миллиграммов железа, поэтому частые донации могут истощать его запасы даже при нормальном гемоглобине, заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали, какие симптомы могут указывать на дефицит железа и витаминов. Среди них — выпадение волос, ломкость ногтей и постоянная усталость. Похожие проявления встречаются при недосыпании, хроническом стрессе и заболеваниях щитовидной железы, поэтому определить причину только по самочувствию невозможно.