Убедительных доказательств того, что сдача крови выводит токсины, укрепляет иммунитет или снижает риск инфаркта у здоровых людей, нет, рассказала терапевт Юнна Розонова. По её словам, главная польза донорства — помощь пациентам: после разделения крови на компоненты одна донация может помочь нескольким людям.

«Организм действительно восполняет потерянный объём плазмы и постепенно образует новые клетки крови, но это является восстановлением после кровопотери, а не лечебной процедурой», — объяснила врач в беседе с «Газетой.ru».

Определённую пользу приносит обследование перед процедурой: проверка давления, пульса и гемоглобина иногда позволяет заметить отклонения. Однако такой контроль не заменяет диспансеризацию. Положительные эмоции от помощи другим тоже возможны, но считать их физиологическим «омоложением» нельзя.

При правильном отборе доноров и соблюдении интервалов сдача крови считается безопасной. Вместе со стандартной порцией организм теряет примерно 200–250 миллиграммов железа, поэтому частые донации могут истощать его запасы даже при нормальном гемоглобине, заключила специалист.