Укрепить здоровье ребёнка осенью невозможно с помощью одного чудо-продукта или витаминной добавки. Однако правильно составленный рацион помогает обеспечить иммунную систему необходимыми питательными веществами, особенно в сезон простуд. Какие овощи, фрукты и другие продукты стоит включить в детское меню, Life.ru рассказала врач-педиатр НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Пироговского университета Полина Аржуткина.

По словам специалиста, с наступлением холодов многие родители начинают искать средства, которые позволят ребёнку реже болеть. Однако доказательная медицина не знает ни одного продукта, способного самостоятельно защитить организм от всех вирусов. Гораздо важнее разнообразное питание, обеспечивающее нормальную работу иммунной системы.

Мы всегда хотим найти «волшебную таблетку» или чудо-продукт. Но доказательная медицина и диетология не знает ни одного продукта, который в одиночку «убьёт» все вирусы или «поднимет» иммунитет. Однако полноценный рацион — это тот самый фундамент, без которого иммунной системе просто не из чего строить защиту. Полина Аржуткина Врач-педиатр НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Пироговского университета

Осенью педиатр советует обратить внимание на сезонные овощи и фрукты. Например, тыква, морковь и батат содержат бета-каротин, из которого организм получает витамин А. Он необходим для нормального состояния слизистых оболочек, в том числе носа и горла, служащих одним из первых защитных барьеров на пути инфекций.

Капуста, свёкла и репа обеспечивают организм пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами. Среди источников витамина С врач выделила квашеную капусту и шиповник, а в качестве других полезных осенних продуктов назвала яблоки, груши, клюкву и бруснику. Дополнить рацион можно тыквенными семечками и орехами, содержащими цинк, который участвует в работе иммунных клеток.

«Работает не отдельный продукт, а разнообразие. Чем больше цветов на тарелке (оранжевый, зелёный, фиолетовый), тем шире спектр витаминов и микроэлементов получает ребёнок», — объяснила педиатр.

Особое внимание Аржуткина призвала уделять клетчатке. Она нужна не только для нормальной работы кишечника, но и для поддержания полезной микрофлоры. Кишечные бактерии перерабатывают пищевые волокна, образуя вещества, которые участвуют в регуляции обменных и иммунных процессов.

Получать клетчатку лучше из цельных овощей и фруктов, а не соков, а также из гречки, овсянки, бобовых и подходящих по возрасту орехов. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, детям двух-пяти лет необходимо не менее 15 граммов пищевых волокон в сутки, в возрасте шести-девяти лет — 21 грамм, а начиная с десяти лет — 25 граммов.

Отдельно врач остановилась на витаминах и микроэлементах, которым родители часто уделяют повышенное внимание с наступлением холодов. В частности, витамин D необходим для нормальной работы иммунной системы, а в осенне-зимний период его образование в коже под действием солнечного света может снижаться. Однако назначать добавки самостоятельно, особенно в больших дозах, не стоит.

Витамин С также не является универсальной защитой от ОРВИ. По словам Аржуткиной, он может немного сокращать продолжительность простуды, но не гарантирует, что ребёнок не заболеет. Поэтому получать его лучше из обычных продуктов, включая цитрусовые, киви, шиповник и квашеную капусту. Цинк, необходимый для работы иммунных клеток, содержится в мясе, бобовых и семечках.

Однако даже идеально составленное меню не заменит полноценного сна, прогулок и профилактики инфекций. Педиатр напомнила, что дошкольникам необходимо около 10–13 часов сна в сутки с учётом дневного отдыха, а регулярный режим помогает поддерживать здоровье ребёнка. Не менее важно проветривать помещения, поддерживать комфортную влажность воздуха и приучать детей регулярно мыть руки.

«Никакая тыква или орехи не сформируют специфический иммунитет против вируса гриппа или кори», — подчеркнула Аржуткина.

По словам врача, именно вакцинация обеспечивает специфическую защиту от инфекций, против которых существуют прививки. В частности, ежегодная иммунизация против гриппа помогает снизить вероятность тяжёлого течения заболевания, осложнений и госпитализации. При этом популярные «иммуномодуляторы», мегадозы витамина С, чеснок на шее и оксолиновую мазь не стоит рассматривать как доказанные способы профилактики ОРВИ.

В заключение педиатр призвала родителей не искать дорогостоящие средства для укрепления детского иммунитета, а сосредоточиться на повседневных привычках. Разнообразное питание с сезонными овощами, фруктами, крупами и другими источниками необходимых веществ в сочетании с полноценным сном, физической активностью и вакцинацией поможет поддержать здоровье ребёнка в холодное время года.

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