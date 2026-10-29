Не хочет в садик и быстро устаёт: Как помочь ребёнку пережить осень без капризов

Осенью дошкольники могут становиться более сонливыми, раздражительными и капризными, а утренние сборы в детский сад превращаются для родителей в настоящее испытание. Причиной таких перемен нередко становятся сокращение светового дня и возвращение к более строгому распорядку после летнего отдыха. Как помочь ребёнку справиться с сезонной усталостью, Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения, кандидат педагогических наук и ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева.

С наступлением осени ваш ребенок становится похожим на ленивца, который все время хочет спать? Утром его трудно разбудить и вытащить из кровати, он жалуется на усталость, капризничает, не хочет идти на занятия, а его настроение скачет от плохого до отвратительного? Зачастую родителей и педагогов пугает такое состояние детей, и иногда кажется, что это симптомы какого-то заболевания. Анна Бояринцева Эксперт Минпросвещения, кандидат педагогических наук и ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания

По словам эксперта, сезонное ухудшение настроения может наблюдаться не только у дошкольников, но и у подростков и взрослых. Осенью продолжительность светового дня сокращается, что влияет на режим сна и бодрствования. Дополнительной нагрузкой становится возвращение к занятиям: после летних прогулок, поездок и свободного расписания ребёнку приходится рано вставать и проводить значительную часть дня в детском саду.

Чтобы облегчить адаптацию, Бояринцева рекомендует чаще гулять с ребёнком в светлое время суток, особенно в солнечную погоду, и следить за режимом сна. Вечером стоит отказаться от гаджетов, мультфильмов и слишком активных игр, а при необходимости укладывать малыша немного раньше обычного. В детской комнате можно добавить яркие цвета, чтобы создать более радостную атмосферу.

«Эффективным способом снять осенний стресс с организма является физическая активность», — отметила Бояринцева.

При этом, по её словам, необязательно записывать ребёнка в спортивную секцию: достаточно подвижных игр и продолжительных прогулок на свежем воздухе.

Не менее важно разнообразное питание. Педагог советует предлагать детям сезонные овощи и фрукты, а также привлекать их к приготовлению еды. Совместные занятия помогают сделать повседневные дела интереснее и дают ребёнку возможность проводить больше времени с родителями.

«Есть еще один секрет для улучшения эмоционального состояния ребёнка — чаще обниматься! Тактильный контакт нужен ребёнку в любом возрасте, так что нужно больше обнимать своего ребёнка», — подчеркнула специалист.

Кроме того, Бояринцева предлагает создавать приятные ассоциации с осенью: вместе читать книги, играть в настольные игры, мастерить поделки, собирать разноцветные листья и готовить любимые блюда. Такие семейные занятия помогут разнообразить осенние будни и поддержать настроение малыша.

При этом выраженную или длительную сонливость, упадок сил и резкие изменения поведения не стоит автоматически списывать на сезонную хандру. Если состояние ребёнка вызывает беспокойство или мешает привычной жизни, необходимо обратиться к педиатру, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

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