Пубертат, друзья или проблемы в семье: Почему отличник после лета вдруг стал троечником

Резкое снижение успеваемости после летних каникул не всегда означает, что школьник просто перестал хотеть учиться. На перемены в поведении могут влиять возраст, отношения с окружающими и события, которые произошли за лето, рассказала в беседе с Life.ru семейный психолог Екатерина Безумнова.

В ситуации, когда ежегодный отличник начал резко схватывать в новом году тройки, здесь, во-первых, имеет значение возраст. Когда ребята переходят в пубертат, у них происходит гормональный всплеск, и они меняются. Во-вторых, нужно проанализировать, что могло произойти летом в семье, с друзьями или на каких-то соревнованиях, если это спортсмен и он ездит на сборы. Екатерина Безумнова Семейный психолог

По словам специалиста, причиной перемен могут стать и отношения с противоположным полом. Также необходимо учитывать возможные неприятные ситуации, которые произошли со школьником во время каникул.

Психолог привела в качестве примера случай, когда группа людей могла избить мальчика-отличника, после чего у него начались проблемы. Ещё одна возможная причина — новая компания и влияние людей, с которыми ребёнок начал общаться.

«То есть здесь очень много факторов, которые могут влиять на поведение. Поговорите с ребёнком, разберитесь. Это не означает, что школьник просто резко расслабился, решил не учиться и прочее», — пояснила Безумнова.

По мнению психолога, родителям не стоит пытаться бороться с ребёнком из-за снижения оценок. Важно поговорить с ним и выяснить, что произошло, почему ситуация изменилась и какая помощь ему может потребоваться.

«Не нужно бороться, нужно договариваться со своим ребёнком. Важно узнавать: «Что же там, дорогой мой, у тебя происходит, почему ты вдруг вот так кардинально всё поменял? Как можно эту ситуацию исправить?» Возможно, ему нужна какая-то поддержка или помощь в чём-то», — отметила специалист.

В первую очередь, по словам Безумновой, работать с ситуацией должны родители, поскольку именно они несут ответственность за ребёнка. Затем к разговору можно подключить преподавателей, классного руководителя и педагога-психолога.

«Кто отвечает за то, чтобы дать образование? Родители обеспечивают возможность, чтобы ребёнок учился и ему было куда ходить, а преподаватели дают знания. Нужно понять, где и в какой части что-то надломилось. Поэтому не надо бороться, надо находить общий язык и выяснять, что именно стоит за такими переменами», — заключила психолог.

Психологи также считают, что регулярный просмотр коротких мультфильмов, созданных с помощью ИИ, мешает концентрации ребёнка на одном занятии. Особенно сильно внимание перегружают ролики с быстрой сменой кадров, слишком яркими цветами и изменёнными голосами персонажей.