Минус самоконтроль, плюс невнимательность: Россияне раскрыли, что мешает их детям учиться

Почти 80% опрошенных родителей замечают, что ребёнок допускает ошибки из-за невнимательности, даже когда знает, как выполнить задание. А три четверти сообщают, что школьнику трудно довести сложную работу до конца, если сразу не получается. Такие данные содержатся в исследовании «Умношколы», предоставленном эксклюзивно Life.ru и охватившем почти четыре тысячи детей по всей России.

Среди навыков, которых детям не хватает, родители чаще всего называли самоконтроль — 80,5%, внимание — 75,3%, планирование — 68,5% и самостоятельность — 64%. Память оказалась лишь на 11-м месте: трудности с ней отметили 36,5%. На недостаток логики указали 28,1% участников.

В повседневной учёбе эти сложности проявляются вполне конкретно. Об ошибках по невнимательности рассказали 79,9% родителей, о трудностях с завершением задания после первых неудач — 75,8%. Ещё 71,8% отметили, что ребёнку сложно распределить время и понять, с чего начать работу.

Длительная умственная нагрузка тоже даётся непросто: по словам 69,9% родителей, дети быстро устают, когда приходится долго думать. Самостоятельно разобраться в новой теме трудно 60,2%, а понять сложный текст или условие задачи — 58,8%.

«Проблемы часто начинаются еще до того, как ребенок открывает учебник. Ему может мешать не отсутствие знаний, а невозможность организовать собственную работу. Понять, с чего начать, удерживать внимание, не бросить сложное задание после первой ошибки и самостоятельно проверить результат», — пояснил директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин. По его мнению, развивать важно не только предметные знания, но и само умение учиться.

Педагоги несколько иначе расставили акценты: они чаще родителей отмечали трудности с логикой и памятью, тогда как дома взрослые чаще сталкивались с проблемами планирования и самоконтроля. Оценки самостоятельности почти совпали: её недостаток отметили 64% родителей и 64,5% учителей.

Среди навыков, которые родители хотели бы развить у детей, лидируют применение знаний на практике, гибкость мышления и решение задач. Также взрослые выделили внимание, самоконтроль и планирование.

Ранее Life.ru рассказывал об ошибках родителей, которые могут усиливать усталость школьников в сентябре. Нейропсихолог и педагог Кира Макарова отнесла к ним хаотичный режим, резкое увеличение нагрузки и избыток кружков с первых учебных дней. Она рекомендовала давать ребёнку время на адаптацию и выстраивать устойчивое расписание.