С наступлением ноября можно переходить от щадящих пилингов к более интенсивным процедурам для обновления кожи. Однако выбирать состав нужно с учётом её состояния, а не только времени года. Об этом Здоровью Mail рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Карташева.

По словам специалиста, в начале осени предпочтительнее мягкие составы: энзимные пилинги, средства с полигидроксикислотами, а также молочной и миндальной кислотами. С уменьшением солнечной активности можно рассматривать более активные процедуры, в том числе с гликолевой кислотой. Такие пилинги помогают выровнять тон лица, улучшить текстуру кожи и уменьшить выраженность первых признаков фотостарения.

Для борьбы с пигментацией, неровным рельефом и возрастными изменениями врач также назвала ретиноевые, или «жёлтые», пилинги. В зависимости от состава и способа применения они могут воздействовать на разную глубину кожи. Курс иногда включает две–четыре процедуры с интервалом в три–четыре недели, однако конкретную схему определяет косметолог.

Ещё один вариант — пилинг Джесснера, который используют при постакне, пигментных пятнах и неровностях кожи. В холодное время года можно планировать и процедуры с трихлоруксусной кислотой. При этом глубокие пилинги требуют особенно тщательной подготовки и врачебного контроля из-за риска осложнений.

От фенолового пилинга Карташева советует отказаться из-за возможных серьёзных побочных эффектов. Такая процедура связана с рисками токсического воздействия и требует специальных мер безопасности.

Есть у химических пилингов и противопоказания. Процедуры не проводят при активном герпесе, повреждениях кожи, ожогах и выраженном воспалении. Дополнительная консультация необходима беременным, кормящим женщинам, людям со склонностью к образованию келоидных рубцов и пациентам, принимающим системные ретиноиды.

После процедуры врач рекомендует отказаться от скрабов, не сдирать шелушащуюся кожу и не использовать самостоятельно дополнительные кислоты и ретиноиды. Для восстановления нужны мягкое очищение, увлажняющий крем и ежедневная защита от ультрафиолета. Даже ноябрьская пасмурная погода не отменяет необходимости пользоваться SPF.