В подмосковном Солнечногорске задержали четырёх подростков в возрасте от 14 до 16 лет по подозрению в разбое и хулиганстве. Поводом для вмешательства правоохранителей стали многочисленные жалобы на агрессивное поведение несовершеннолетних, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

В Солнечногорске задержали четырёх подростков по подозрению в разбое. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Местные жители жаловались на регулярные конфликты с группой подростков, сопровождавшиеся угрозами и применением насилия. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась.

По версии следствия, 25 ноября фигуранты по предварительному сговору напали на несовершеннолетнего, намереваясь завладеть его имуществом. В качестве оружия они использовали аэрозольный пистолет.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 и части 2 статьи 162 УК РФ (хулиганство и разбой). Следователи уже допросили задержанных и проверяют их причастность к другим преступлениям. В ближайшее время подросткам планируется предъявить обвинение. Также будет решён вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 22 ноября в Санкт-Петербурге задержали двух подростков по подозрению в избиении водителя троллейбуса. Нападение произошло на остановке общественного транспорта на проспекте Ветеранов. По версии следствия, несовершеннолетние спровоцировали конфликт с водителем прямо в салоне троллейбуса. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.