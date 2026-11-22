В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, подозреваемых в жестоком избиении водителя троллейбуса. Мужчине потребовалась медицинская помощь, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нападение произошло днём 20 ноября на остановке общественного транспорта на проспекте Ветеранов. По версии следствия, подростки набросились на водителя прямо в салоне стоявшего троллейбуса, воспользовавшись незначительным поводом для конфликта.

Мужчину несколько раз ударили ногой по голове, туловищу и конечностям. После избиения нападавшие скрылись, однако правоохранители установили их личности и задержали.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержано 2 несовершеннолетних», — говорится в сообщении СК.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о нападении трёх подростков на 11-летнего школьника в Петербурге. Конфликт начался из-за конфеты, которую один из мальчиков выхватил у другого и выбросил. Позже компания подкараулила пятиклассника и избила его.