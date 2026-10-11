«Держусь»: 84-летний Лев Лещенко ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что отлично себя чувствует и продолжает выступать на сцене, несмотря на появлявшиеся сообщения о проблемах со здоровьем. Об этом 84-летний певец рассказал РИА «Новости», подчеркнув, что старается поддерживать хорошую физическую форму.

«Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», — сказал Лещенко.

Артист не стал подробно комментировать ранее появлявшуюся информацию о заболеваниях. При этом он дал понять, что состояние здоровья не мешает ему продолжать творческую деятельность.

Ранее Life.ru сообщал, что Лев Лещенко опроверг информацию о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Тогда певец заявил, что не отказывался от выступлений, хотя уже давно не проводит больших сольных концертов. Поводом для обсуждения стали сообщения Mash о том, что артист сократил количество мероприятий из-за одышки и болей в спине.