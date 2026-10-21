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Регион
Опубликовано 21 октября, 15:45

«Дерзость и женственность»: Савичева впервые появилась на публике после развода с Аршиновым

Савичева впервые вышла на сцену после новости о разводе и получила награду

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после громкого заявления о расставании с мужем, композитором Александром Аршиновым. Как сообщает Общественная Служба Новостей, артистка выступила на церемонии FB «Люди года — 2026», где получила награду в номинации «Поп-рок артист года».

Для выхода в свет Савичева выбрала кожаную куртку и длинную юбку необычного кроя. Певица призналась, что при подготовке наряда хотела совместить два противоположных настроения.

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — рассказала исполнительница.

Помимо получения награды, артистка порадовала публику музыкальным выступлением. Она исполнила композицию, которая напомнила слушателям её ранние лирические работы. Несмотря на заметные перемены в сценическом стиле, в песне сохранились эмоциональность и проникновенная манера исполнения, хорошо знакомые поклонникам Савичевой.

Появление певицы на церемонии произошло спустя несколько дней после того, как она публично рассказала о кризисе в личной жизни. Исполнительница призналась, что последние полгода переживает тяжёлый период, но причины расставания она раскрывать не стала, отметив лишь, что справляться с переживаниями ей помогает музыка.

«Оставляем в прошлом»: Продюсер поддержал развод Савичевой и намекнул на абьюз в браке
«Оставляем в прошлом»: Продюсер поддержал развод Савичевой и намекнул на абьюз в браке

Ранее Юлия Савичева объявила о разводе с Александром Аршиновым после 12 лет брака. Певица призналась, что новая композиция «Я не люблю тебя» попала к ней в особенно болезненный момент — во время переезда из семейной квартиры. Услышав демозапись, артистка не смогла сдержать слёз. Савичева и Аршинов поженились в 2014 году, а в 2017-м у них родилась дочь Анна.

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Юрий Лысенко
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