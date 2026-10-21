«Дерзость и женственность»: Савичева впервые появилась на публике после развода с Аршиновым

Певица Юлия Савичева впервые вышла на сцену после громкого заявления о расставании с мужем, композитором Александром Аршиновым. Как сообщает Общественная Служба Новостей, артистка выступила на церемонии FB «Люди года — 2026», где получила награду в номинации «Поп-рок артист года».

Для выхода в свет Савичева выбрала кожаную куртку и длинную юбку необычного кроя. Певица призналась, что при подготовке наряда хотела совместить два противоположных настроения.

«Выбрала яркий образ, в котором мы попытались объединить дерзость и женственность», — рассказала исполнительница.

Помимо получения награды, артистка порадовала публику музыкальным выступлением. Она исполнила композицию, которая напомнила слушателям её ранние лирические работы. Несмотря на заметные перемены в сценическом стиле, в песне сохранились эмоциональность и проникновенная манера исполнения, хорошо знакомые поклонникам Савичевой.

Появление певицы на церемонии произошло спустя несколько дней после того, как она публично рассказала о кризисе в личной жизни. Исполнительница призналась, что последние полгода переживает тяжёлый период, но причины расставания она раскрывать не стала, отметив лишь, что справляться с переживаниями ей помогает музыка.