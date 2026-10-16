«Оставляем в прошлом»: Продюсер поддержал развод Савичевой и намекнул на абьюз в браке

Продюсер Сергей Дворцов связал развод Юлии Савичевой со сменой её имиджа. По его словам, певица начала новую жизнь и поэтому решила оставить супруга в прошлом.

Дворцов поддерживает решение Савичевой расторгнуть брак. Он допустил, что проблемы в семье могли возникнуть после того, как певица решила полностью изменить себя и своё творчество. Он в беседе с «Газетой.ru» пояснил: когда человек меняет амплуа, начинается новая жизнь, а старое остаётся в прошлом.

По мнению Дворцова, не каждый артист может позволить себе личную жизнь. Творческая стезя — это работа 24 на 7, и на любовь почти не остаётся времени.

Продюсер считает, что Савичева всё сделала правильно. Он также не исключил, что в отношениях могли быть абьюзивные моменты, но добавил: всё когда-то заканчивается.

Напомним, ранее Юлия Савичева объявила о разводе с мужем после 12 лет брака. Певица объяснила, что последние полгода переживает сильный стресс и уже съехала из их общей квартиры.