Десант с неба и «Витязи» с реки: Северный флот отработал освобождение захваченного порта

Военнослужащие Северного флота провели на Таймыре учения по освобождению морского порта Дудинки, который по легенде захватили незаконные вооружённые формирования. Подробности операции раскрыли в пресс-службе флота.

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Манёвры организовали перед завершением пребывания корабельной группы в Арктике. Морякам предстояло вернуть контроль над гаванью, уничтожить условных диверсантов и обеспечить свободный доступ к береговой инфраструктуре. Для выполнения задач задействовали авиацию, морскую пехоту, беспилотники и специальную технику.

Первой в район операции прибыла штурмовая группа на вертолёте Ка-29, поднявшемся с борта патрульного корабля «Иван Папанин». Десантники выбили противника из административного здания и зачистили прилегающую территорию. Действия бойцов с воздуха сопровождали дроны.

Одновременно большой десантный корабль «Кондопога» подошёл к побережью Енисея. Оттуда на сушу отправились двухзвенные вездеходы ДТ-10ПН «Витязь» с инженерными подразделениями и морпехами. Преодолев необходимое расстояние, военнослужащие заняли стратегически важный объект и восстановили доступ к портовым подъездным путям.

Другие силы тем временем нейтрализовали условные патрули на берегу и перекрыли проход вражеским плавсредствам. За этот участок отвечали подразделения противодействия подводным диверсиям. После выполнения всех поставленных задач корабельная группа продолжила дальний поход по арктическим водам.

Ранее Life.ru сообщал о начале арктического похода кораблей Северного флота во главе с патрульным судном ледового класса «Иван Папанин». Отряд покинул Североморск 31 августа. Помимо флагмана, в его состав вошли большой десантный корабль «Кондопога», спасательный буксир «Памир» и танкер «Сергей Осипов». Перед экипажами поставили задачи по обеспечению безопасности судоходства на Северном морском пути.