Десантис рассматривает участие в президентских выборах США в 2028 году
Рон Десантис. Обложка © ТАСС / АР / John Raoux
Губернатор Флориды Рон Десантис, по данным The Washington Post, рассматривает возможность вновь побороться за пост президента США на выборах 2028 года. Источники газеты утверждают, что политик уже начал предварительную подготовку к кампании. Однако сам Десантис публично опроверг эту информацию, обвинив издание в распространении выдумок.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников, губернатор намерен добиваться выдвижения от Республиканской партии. По словам одного из источников, он уже связался как минимум с одним политическим консультантом, предложив тому принять участие в возможной президентской кампании.
Кроме того, связанный с Десантисом политический комитет начал рассылать обращения с просьбой о пожертвованиях. Газета рассматривает активизацию сбора средств как один из признаков возможной подготовки к выборам.
Поводом для обсуждения новой президентской кампании стали результаты промежуточных выборов в США, состоявшихся 3 ноября. Демократическая партия добилась большинства в Палате представителей и Сенате, лишив республиканцев контроля над Конгрессом.
При этом Флорида оказалась среди штатов, где позиции Республиканской партии сохранились относительно прочными. Как утверждают собеседники WP, сторонники Десантиса считают результаты голосования аргументом в пользу его возможного возвращения в общенациональную политику.
Сам губернатор резко отверг публикацию. В социальной сети X он заявил, что не обращался ни к кому с предложением участвовать в какой-либо избирательной кампании. Десантис также обвинил The Washington Post в использовании анонимных источников ради привлечения внимания читателей.
Для Десантиса президентская гонка 2028 года могла бы стать второй попыткой занять Белый дом. В 2024 году он участвовал в борьбе за республиканскую номинацию, однако после второго места на партийных собраниях в Айове прекратил кампанию ещё до праймериз в Нью-Гэмпшире.
После выхода из гонки политик поддержал Дональда Трампа, который впоследствии победил на президентских выборах.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал больше не использовать обидное прозвище Рона Десантиса. Это произошло в январе 2024 года, когда губернатор Флориды объявил о выходе из президентской гонки и поддержал бывшего соперника. До этого Трамп неоднократно называл Десантиса «Десанктимониусом».
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