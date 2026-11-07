Губернатор Флориды Рон Десантис, по данным The Washington Post, рассматривает возможность вновь побороться за пост президента США на выборах 2028 года. Источники газеты утверждают, что политик уже начал предварительную подготовку к кампании. Однако сам Десантис публично опроверг эту информацию, обвинив издание в распространении выдумок.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников, губернатор намерен добиваться выдвижения от Республиканской партии. По словам одного из источников, он уже связался как минимум с одним политическим консультантом, предложив тому принять участие в возможной президентской кампании.

Кроме того, связанный с Десантисом политический комитет начал рассылать обращения с просьбой о пожертвованиях. Газета рассматривает активизацию сбора средств как один из признаков возможной подготовки к выборам.

Поводом для обсуждения новой президентской кампании стали результаты промежуточных выборов в США, состоявшихся 3 ноября. Демократическая партия добилась большинства в Палате представителей и Сенате, лишив республиканцев контроля над Конгрессом.

При этом Флорида оказалась среди штатов, где позиции Республиканской партии сохранились относительно прочными. Как утверждают собеседники WP, сторонники Десантиса считают результаты голосования аргументом в пользу его возможного возвращения в общенациональную политику.

Сам губернатор резко отверг публикацию. В социальной сети X он заявил, что не обращался ни к кому с предложением участвовать в какой-либо избирательной кампании. Десантис также обвинил The Washington Post в использовании анонимных источников ради привлечения внимания читателей.

Для Десантиса президентская гонка 2028 года могла бы стать второй попыткой занять Белый дом. В 2024 году он участвовал в борьбе за республиканскую номинацию, однако после второго места на партийных собраниях в Айове прекратил кампанию ещё до праймериз в Нью-Гэмпшире.

После выхода из гонки политик поддержал Дональда Трампа, который впоследствии победил на президентских выборах.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал больше не использовать обидное прозвище Рона Десантиса. Это произошло в январе 2024 года, когда губернатор Флориды объявил о выходе из президентской гонки и поддержал бывшего соперника. До этого Трамп неоднократно называл Десантиса «Десанктимониусом».