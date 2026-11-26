Компульсивное переедание часто становится способом справиться со стрессом, тревогой и одиночеством. При этом чувство вины после очередного приступа только усиливает внутреннее напряжение, рассказала Здоровью Mail нейропсихолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Мария Егорова.

Главное отличие расстройства от обычного переедания — потеря контроля. Человек за короткое время съедает большое количество пищи, хотя не испытывает голода и не может самостоятельно остановиться. После этого возникают стыд и недовольство собой, которые способны спровоцировать новый приступ.

«Человек не просто съедает больше, чем планировалось, а чувствует, что ест и не может остановиться. Чувства голода при этом обычно нет», — указала эксперт.

По словам специалиста, попытки бороться с проблемой строгими диетами и постоянной самокритикой дают обратный эффект. Вместо обвинений в свой адрес важно разобраться, какие обстоятельства предшествуют перееданию: конфликты, переутомление, скука или чувство одиночества.

Егорова советует вести дневник эмоций, придерживаться регулярного питания и не устанавливать жёстких запретов на отдельные продукты. Снизить напряжение также помогают прогулки, дыхательные упражнения и посильная физическая активность.

Если приступы повторяются, а самостоятельные попытки изменить пищевые привычки не приносят результата, стоит обратиться к специалисту. Среди эффективных методов помощи нейропсихолог выделила когнитивно-поведенческую и диалектико-поведенческую терапию.

При этом важно отличать компульсивное переедание от булимии: последняя может годами оставаться незаметной даже при нормальном весе. Ранее Life.ru рассказывал, какие признаки указывают на булимию и почему опасное расстройство часто скрывают.