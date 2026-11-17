Булимия не всегда сопровождается резким похудением — вес человека может годами оставаться привычным, пока опасное расстройство пищевого поведения развивается незаметно для окружающих. Как распознать скрытые признаки болезни и на что обратить внимание близким, Life.ru рассказал врач-психиатр-нарколог высшей категории клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

По словам специалиста, при булимии эпизоды переедания чередуются с попытками компенсировать съеденное. Человек может вызывать рвоту, голодать, изнурять себя тренировками или принимать слабительные и мочегонные средства. При этом внешне его вес нередко остаётся в привычном диапазоне.

Расстройство часто скрывают из-за стыда. Человек может есть с семьёй как обычно, а приступы происходят в одиночестве. После них он надолго уходит в ванную, покупает большие объёмы еды без понятной причины, прячет упаковки, избегает совместных приёмов пищи или строит день вокруг «исправления» съеденного. Сергей Литков Врач-психиатр-нарколог высшей категории клиники «АлкоСпас»

Обращать внимание стоит прежде всего на изменения в поведении и самочувствии. Среди тревожных признаков — постоянное беспокойство о фигуре, строгие правила питания, ощущение потери контроля во время еды и чувство вины после неё. Также могут возникать раздражительность, слабость, боли в животе, повреждения зубной эмали, воспаление горла, отёки и нарушения менструального цикла.

«Ни один симптом отдельно не подтверждает диагноз, но их сочетание требует оценки специалиста», — подчеркнул психиатр.

Особую опасность представляют частая рвота и бесконтрольный приём слабительных или мочегонных средств. Они могут нарушать водно-солевой баланс и работу сердца. Обморок, боль в груди, выраженная слабость, спутанность сознания, кровь в рвоте или нерегулярное сердцебиение требуют срочной медицинской помощи.

Близким врач советует не обсуждать внешность человека, не сравнивать его тело с другими и не требовать «просто нормально есть». Лучше спокойно рассказать о конкретных наблюдениях — частых уходах после еды, обмороках, пропаже продуктов или сильной тревоге вокруг питания. Давление и попытки контролировать каждый приём пищи обычно лишь усиливают скрытность.

Лечение может включать помощь психиатра, психотерапевта и врача, который оценит физические последствия расстройства. Чем раньше человек обратится к специалистам, тем меньше риск развития осложнений.

«Нормальный вес не доказывает отсутствия болезни — при булимии внешняя стабильность может годами скрывать опасный цикл переедания и компенсации», — заключил Литков.