Спрятанная бутылка не всегда означает продуманный обман ради удовольствия. Чаще это признак внутреннего конфликта: человек уже понимает, что употребление вызывает вопросы, но пока не готов или не может отказаться. Тайник позволяет сохранить доступ к алкоголю и одновременно поддерживать перед семьёй образ контроля, рассказал Life.ru врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев.

По словам эксперта, одна из причин такого поведения — страх, что близкие заберут спиртное в момент, когда оно нужно для снятия абстинентных симптомов. При сформированной физической зависимости человек может бояться дрожи, бессонницы, сердцебиения и тяжёлого самочувствия. В такой ситуации скрывание связано не только со стыдом, но и с опасной попыткой самостоятельно регулировать состояние.

Другая причина — желание скрыть реальный объём. Человек показывает одну бутылку, а пьёт из нескольких тайников, чтобы окружающие считали дозу меньшей. Иногда он заранее распределяет алкоголь по дому, машине или рабочему месту, потому что боится остаться без него. Это указывает на то, что употребление занимает заметное место в планировании дня.

Обнаружив тайник, не стоит немедленно выливать алкоголь и устраивать скандал, особенно если человек пьёт давно и ежедневно. Резкая отмена при тяжёлой зависимости может вызвать судороги, галлюцинации и делирий. Сначала нужно оценить состояние и связаться с врачом. При нарушении сознания, судорогах или галлюцинациях требуется экстренная помощь. Марк Нечаев Врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис»

Разговор лучше вести в трезвом состоянии и опираться на факты: где найден алкоголь, как часто появляются тайники, что изменилось в поведении и какие последствия уже возникли. Не нужно требовать признания в конкретном диагнозе. Полезнее предложить понятный следующий шаг — консультацию психиатра-нарколога и совместное обсуждение безопасной тактики.

Семья не обязана бесконечно проверять шкафы и превращать дом в систему слежки. Тайники показывают, что одних обещаний и домашнего контроля недостаточно. Нужна профессиональная оценка зависимости, а близким — ясные границы: не давать деньги на алкоголь, не скрывать последствия и не оставлять детей с человеком в состоянии опьянения.

«Скрывание спиртного — не доказательство «плохого характера». Это тревожный поведенческий маркер утраты контроля, который требует не охоты за бутылками, а лечения причины», — заключил врач.

Многие люди уверены, что не входят в группу риска по алкоголизму, потому что отказались от крепкого алкоголя в пользу одной-двух бутылок пива вечером. Такая привычка часто не воспринимается как употребление спиртного, однако именно она может оказаться опаснее редкого употребления водки по праздникам.