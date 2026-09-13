«Пока не доешь — не встанешь»: Какие фразы из детства заставляют нас переедать и тратить лишнее

Установки о еде, которые человек получает в детстве, могут сохраняться во взрослом возрасте и влиять не только на пищевые привычки, но и на повседневные покупки. Из-за этого люди иногда едят без чувства голода, набирают лишние продукты и воспринимают некоторые покупки как обязательные, рассказала Life.ru финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Многие правила, связанные с питанием, мы запоминаем ещё в детстве и продолжаем следовать им во взрослом возрасте на автомате. Иногда такие установки влияют не только на отношение к еде, но и на повседневные покупки: мы можем выбирать продукты не потому, что действительно хотим их съесть, а потому, что привыкли считать одни продукты «правильными», а другие — неоправданной тратой. Ольга Матвеева финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Одна из распространённых установок — «Не встанешь из-за стола, пока не доешь». В детстве такое правило могло помогать ребёнку не отвлекаться во время еды, но во взрослом возрасте оно способно мешать ориентироваться на собственное чувство голода. Человек привыкает заканчивать порцию только потому, что еда остаётся на тарелке, даже если уже не хочет есть.

Эта привычка может отражаться и на покупках. Например, человек берёт продукты с запасом, а затем старается использовать их любой ценой, чтобы ничего не выбросить. В итоге рацион начинает зависеть не от реальных потребностей, а от желания обязательно потратить уже купленное.

Похожим образом работает правило «Ешь, что дают, или оставайся голодным». Если в детстве ребёнка учили не выбирать и не отказываться от еды, во взрослом возрасте он может покупать продукты только потому, что они считаются полезными или привычными. В результате холодильник оказывается заполнен тем, что утоляет голод, но не приносит удовольствия.

Отдельно эксперт выделила установку «Сладкое только за хорошее поведение». Если в детстве десерт служил наградой, во взрослом возрасте еда может сохранять ту же функцию. После тяжёлого дня или сложной задачи человек покупает что-нибудь вкусное, чтобы поощрить себя. Само желание съесть десерт нормально, уточнила Матвеева. Проблема возникает, если покупка сладкого вызывает стресс или чувство вины из-за мысли, что человек его не «заслужил». В таком случае специалист советует отделять пищевые предпочтения от других сфер жизни и не превращать еду в психологический регулятор.

Ещё одно распространённое убеждение — «Полезное и вкусное — это разные вещи». По словам Матвеевой, из-за такой установки здоровое питание может восприниматься как постоянное ограничение. При этом можно подобрать продукты и блюда, которые одновременно подходят рациону и нравятся самому человеку.

Не всегда полезно и безусловное правило «Еду выбрасывать нельзя». Бережное отношение к продуктам помогает сокращать отходы, но иногда попытка сохранить еду любой ценой приводит к неоправданному риску. Например, человек может решить съесть продукт с сомнительным сроком годности или доесть еду без аппетита только потому, что её жалко выбросить.

Эксперт отметила, что сами детские правила не обязательно были неправильными. Они помогали детям ценить продукты, не капризничать и учитывать семейный бюджет. Однако во взрослом возрасте важно отделять первоначальный смысл таких установок от автоматических привычек и ориентироваться на собственные реальные потребности.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты не стоит покупать впрок даже ради экономии. Матвеева отмечала, что большие упаковки, непривычные продукты и товары «по акции» не всегда помогают сберечь деньги, если их в итоге не используют.