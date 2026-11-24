Десять часов в небе: Российские «Белые лебеди» пролетели над Японским морем
Иностранные истребители сопровождали российские Ту-160 над Японским морем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. На отдельных участках маршрута к ним приблизились истребители иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны России.
Полёт продолжался около 10 часов. Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи российских Су-35С и Су-30СМ.
В оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.
«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.
Напомним, 17 ноября Южная Корея уже поднимала в воздух истребители после появления российских военных самолётов над Японским морем. Тогда в Сеуле подтвердили, что российская авиация не нарушала воздушное пространство республики.
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