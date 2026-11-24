Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. На отдельных участках маршрута к ним приблизились истребители иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны России.

Полёт продолжался около 10 часов. Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи российских Су-35С и Су-30СМ.

В оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют подобные полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.

«Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 17 ноября Южная Корея уже поднимала в воздух истребители после появления российских военных самолётов над Японским морем. Тогда в Сеуле подтвердили, что российская авиация не нарушала воздушное пространство республики.