Южная Корея подняла в воздух истребители после появления нескольких российских военных самолётов в опознавательной зоне ПВО (KADIZ) над Японским морем. Об этом 17 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов республики. При этом южнокорейские военные подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

По данным Сеула, российские самолёты ненадолго вошли в установленную Южной Кореей зону ПВО, после чего покинули её. Военные обнаружили воздушные суда ещё до приближения к границе зоны и направили истребители для реагирования на возможные нештатные ситуации.

Количество самолётов, их типы и точный маршрут южнокорейское командование не уточнило.

Опознавательная зона ПВО отличается от государственного воздушного пространства. Её используют для заблаговременного обнаружения и идентификации воздушных судов, приближающихся к границам страны. Россия не признаёт юрисдикцию Южной Кореи над KADIZ, указывая на отсутствие соответствующих оснований в международном праве.

На фоне нынешнего заявления Сеула Министерство обороны Японии также сообщило о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны двумя российскими самолётами в районе острова Окиносима.