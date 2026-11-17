Два самолёта, предположительно российских, вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока. Об этом заявило японское Минобороны. Остров находится в Японском море.

Один из самолётов пролетел над Цусимским проливом, затем между островом Йонагуни и Тайванем и вышел в Тихий океан. На перехват вылетели истребители Сил самообороны. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сообщил, что Токио направил Москве протест по дипломатическим каналам.

Ранее Life.ru рассказывал о полёте патрульного самолёта пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 вблизи российской морской границы в Финском заливе. Он вылетел из Турку и направился на юго-восток вдоль финского побережья.