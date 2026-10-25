Десять человек пострадали в Белгороде после удара БПЛА

Десять человек пострадали в Белгороде после удара украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Среди пострадавших оказался сотрудник скорой помощи. Восемь человек обратились в больницы, им оказывается необходимая помощь.

«Две женщины после оказания медицинской помощи бригадами СМП продолжат лечение амбулаторно», — сообщили в оперштабе.