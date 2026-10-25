Десять человек пострадали в Белгороде после удара БПЛА
Обложка © Life.ru
Десять человек пострадали в Белгороде после удара украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Среди пострадавших оказался сотрудник скорой помощи. Восемь человек обратились в больницы, им оказывается необходимая помощь.
«Две женщины после оказания медицинской помощи бригадами СМП продолжат лечение амбулаторно», — сообщили в оперштабе.
Напомним, в результате атаки в городе есть погибший, также зафиксированы значительные повреждения жилой инфраструктуры. На местах работают оперативные службы. Первоочередная задача коммунальщиков — временно закрыть повреждённые окна и другие проёмы, чтобы сохранить тепло в домах.