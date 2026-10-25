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Опубликовано 25 октября, 04:01

Десять человек пострадали в Белгороде после удара БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Десять человек пострадали в Белгороде после удара украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Среди пострадавших оказался сотрудник скорой помощи. Восемь человек обратились в больницы, им оказывается необходимая помощь.

«Две женщины после оказания медицинской помощи бригадами СМП продолжат лечение амбулаторно», — сообщили в оперштабе.

Напомним, в результате атаки в городе есть погибший, также зафиксированы значительные повреждения жилой инфраструктуры. На местах работают оперативные службы. Первоочередная задача коммунальщиков — временно закрыть повреждённые окна и другие проёмы, чтобы сохранить тепло в домах.

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Александр Блинов
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