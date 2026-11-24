С 25 ноября Севастополь на срок до десяти дней перейдёт на ограниченный режим электроснабжения из-за противоаварийного ремонта федеральных сетей. Об изменениях предупредил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

Ежедневно с 08:00 до 21:00 доступную электрическую мощность планируют сокращать примерно на 30%. Ночью, с 21:00 до 08:00, энергоснабжение должно осуществляться без ограничений. Ремонтные работы проводятся за пределами Севастополя.

Новый режим затронет все районы города. Составить заранее расписание отключений для конкретных домов невозможно, поэтому жителям придётся ориентироваться на оперативные сообщения властей и энергетиков. При этом объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Севастополя, получат приоритет при распределении электроэнергии.

По словам Развожаева, работы необходимы для повышения надёжности энергосистемы перед зимним ростом потребления. Губернатор признал, что ограничения создадут неудобства для горожан и предприятий, и призвал следить за официальной информацией.

Ранее Life.ru сообщал о введении аналогичных ограничений в Крыму с 25 ноября. Глава республики Сергей Аксёнов предупредил о снижении доступной мощности на 30% в дневные часы, причём наибольшая нагрузка на систему ожидается с полудня до 15:00. Ночью ограничивать электроснабжение не планируется.