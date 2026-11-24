Крым на 10 дней перейдёт на режим ограниченного энергоснабжения
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В Крыму с 25 ноября на десять дней введут ограничения подачи электроэнергии. Это связано с проведением противоаварийных работ, из-за которых мощность в электросетях будут снижать на 30%, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 21:00. Наиболее напряжённый период ожидается с 12:00 до 15:00. В ночные часы отключать электричество не планируют.
Конкретных графиков для отдельных населённых пунктов не предусмотрено: ограничения равномерно распределят между муниципалитетами полуострова.
При этом социальные объекты, а также предприятия и учреждения, отвечающие за тепло- и водоснабжение, продолжат работать в штатном режиме.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении основной балки арочного пролёта и самой арки Крымского моста. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, специалисты рассматривали два возможных способа восстановления конструкций. Повреждения возникли после серии атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. Предварительно, отдельные элементы переправы удастся вновь ввести в эксплуатацию в течение одного-двух месяцев.