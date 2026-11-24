В Крыму с 25 ноября на десять дней введут ограничения подачи электроэнергии. Это связано с проведением противоаварийных работ, из-за которых мощность в электросетях будут снижать на 30%, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 21:00. Наиболее напряжённый период ожидается с 12:00 до 15:00. В ночные часы отключать электричество не планируют.

Конкретных графиков для отдельных населённых пунктов не предусмотрено: ограничения равномерно распределят между муниципалитетами полуострова.

При этом социальные объекты, а также предприятия и учреждения, отвечающие за тепло- и водоснабжение, продолжат работать в штатном режиме.