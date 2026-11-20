У Крымского моста повреждены основная балка арочного пролёта и сама арка, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Власти сейчас прорабатывают два способа восстановления переправы. Окончательное решение должны подготовить проектировщики, от их расчётов будут зависеть и сроки ремонта.

«Считают сейчас проектировщики. Все варианты решения этой проблемы есть. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», — пояснил Хуснуллин.

Таким образом, восстановительные работы уже ведутся, однако точную дату их завершения пока не называют. Она станет известна после подготовки проектных решений.

Напомним, Крымский мост подвергся серии атак. Как сообщал Life.ru со ссылкой на Следственный комитет России, в результате ударов украинских беспилотников были повреждены конструкции переправы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

После первой атаки движение автомобилей удалось восстановить в реверсивном режиме, однако ночью 17 ноября переправу вновь закрыли из-за повторного удара. Третья атака произошла 19 ноября. Тогда пришлось временно остановить движение поездов, а специалисты приступили к новой оценке повреждений. По информации Минтранса, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что отдельные элементы Крымского моста могут восстановить в течение одного-двух месяцев. Такой предварительный срок называл сам Хуснуллин, подчёркивая, что дальнейшие решения зависят от состояния конструкций.