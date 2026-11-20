Россия учитывает в своём военном планировании действия Нидерландов на фоне признания оружейной компании Destinus об использовании её ракет и беспилотников при атаке ВСУ на Крымский мост 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав военную поддержку Киева со стороны Гааги движением к дальнейшей эскалации конфликта.

«Российской стороной все подобные действия фиксируются и учитываются в военном планировании», — подчеркнула дипломат в официальном комментарии МИД России.

Захарова обратила внимание на неоднозначную реакцию нидерландского общества после заявления Destinus. По её словам, часть граждан приветствовала применение голландского вооружения против Крымского моста, тогда как другие выступили с критикой внешнеполитического курса властей страны и предупредили о последствиях дальнейших поставок оружия Украине.

Особое внимание представитель МИД уделила позиции министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена. Как отметила Захарова, глава дипломатического ведомства подтвердил заявление Destinus об использовании её вооружений, одновременно продолжив утверждать, что королевство не является стороной украинского конфликта.

Дипломат также напомнила о словах министра обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус, ранее назвавшей Россию врагом. Кроме того, она упомянула сообщения об участии отставных нидерландских военных лётчиков в боевых действиях на стороне ВСУ на истребителях F-16.

По оценке Захаровой, действия Гааги свидетельствуют о нарастающей вовлечённости страны в конфликт. Она отметила, что с 2022 года Нидерланды направили на военную и финансовую поддержку Украины не менее 12,4 миллиарда евро.

Компания Destinus ранее подтвердила использование своих крылатых ракет Ruta и беспилотников Da Vinci при атаке на Крымский мост. Как сообщало Reuters, президент компании Александр Данилюк заявил о семи ракетах Ruta, достигших моста в ходе операции.