Франция давно и активно участвует в украинском конфликте, поэтому признание Парижем присутствия своих военнослужащих на Украине не стало неожиданностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

«Это тот самый случай, когда фраза «секрет Полишинеля» подходит лучше всего», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что французская сторона задействована в происходящем на Украине в различных формах, а её роль в дестабилизации ситуации, по мнению дипломата, проявлялась задолго до нынешних заявлений.

Представитель МИД напомнила о поддержке Парижем Майдана, участии в подготовке Минских соглашений, поставках оружия и финансовой помощи Киеву. При этом, считает она, расходы на украинское направление вызывают всё больше вопросов у французских граждан, поскольку внутри самой республики остаются нерешёнными проблемы образования, медицины и социальной сферы.

Захарова также указала, что ещё в 2025 году российская Служба внешней разведки сообщала о планах Франции направить войска на Украину.

Дипломат добавила, что Москва давно предупреждала о недопустимости размещения иностранных контингентов. Российская сторона намерена не только продолжать заявлять об этой позиции, но и предпринимать практические меры для её защиты.

Ранее Life.ru сообщал, что французские военные могли находиться на украинской территории в непубличном режиме ещё с лета 2026 года. Как передавала радиостанция RFI, небольшие группы военнослужащих под командованием французского генерала занимаются подготовкой бойцов ВСУ и восстановлением западной военной техники. Отдельную обеспокоенность вызвало то, что о существовании этой миссии, по сообщениям СМИ, не проинформировали даже парламент Франции.