Признание Францией присутствия своих военнослужащих на Украине вряд ли повлияет на отношения Парижа и Москвы: политический диалог между странами фактически заморожен до президентских выборов во Франции в 2027 году. Такую оценку в беседе с «Ридусом» дал профессор СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко.

Министр-делегат по делам Вооружённых сил Франции Алис Руфо сообщила, что французские специалисты помогают организовывать учения, координировать оборонные мероприятия и обслуживать военную технику, но не участвуют в боях. Эти сведения подтвердил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. По информации RFI, небольшие группы военнослужащих находятся на украинской территории с лета 2026 года, причём первоначально их присутствие не афишировалось.

По мнению Ткаченко, Москва рассчитывает на возможные перемены во внешней политике Франции после смены президента. Среди потенциальных кандидатов, способных повлиять на отношения с Россией, он выделил Марин Ле Пен. При этом победа Кристин Лагард, как считает эксперт, вряд ли приведёт к улучшению диалога.

«Россия просто поставила отношения на паузу, мы ничего не делаем, ничего не предлагаем Франции, а спокойно наблюдаем», — заявил политолог.

Он добавил, что политические контакты между странами практически прекращены, хотя культурное взаимодействие продолжается. Поэтому раскрытие информации о французской миссии не станет принципиально новым фактором: российские власти и разведка, по его оценке, располагали сведениями о ней и раньше.

Ткаченко также считает, что Париж и Берлин не готовы допустить поражения Украины, поскольку связывают с этим конфликтом будущее европейского проекта. При этом добиться победы они не способны, но и завершение противостояния пока не отвечает их политическим интересам.

Признание французских властей уже вызвало политическую реакцию внутри страны. Life.ru сообщил о запуске петиции с требованием прекратить военную и финансовую поддержку Украины и раскрыть французскому обществу обстоятельства присутствия военнослужащих на украинской территории.