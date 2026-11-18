Возможное присутствие французских военнослужащих на Украине вызвало новый политический скандал в Париже. Лидер партии «Патриоты» и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо объявил о запуске петиции, в которой потребовал прекратить военную и финансовую поддержку Киева. Политик считает, что граждане страны не должны оставаться в неведении относительно участия французских военных в конфликте.

Поводом для инициативы стали публикации французских СМИ о секретной миссии Volia. По данным радиостанции RFI, небольшие группы военнослужащих Франции находятся на украинской территории как минимум с лета 2026 года. Они занимаются подготовкой украинских бойцов и техническим обслуживанием переданного Киеву вооружения. При этом, согласно публикации, французские специалисты непосредственно в боевых действиях не участвуют.

Филиппо обратил внимание на статью 35 Конституции Франции, которая предусматривает обязанность правительства информировать парламент о решении направить вооружённые силы за рубеж не позднее трёх дней после начала соответствующей операции. Политик утверждает, что власти не поставили граждан в известность о проведении этой опасной и дорогостоящей миссии.

В опубликованной петиции содержится требование соблюдать конституционные нормы и полностью пересмотреть политику Парижа в отношении Киева.

«Мы требуем соблюдения статьи 35 Конституции, прекращения любой военной и финансовой поддержки Украины со стороны Франции, прямой или косвенной через ЕС», — говорится в обращении.

Кроме того, авторы инициативы выступают за активное участие Франции в поиске путей мирного урегулирования конфликта. Филиппо считает, что решение о столь серьёзном внешнеполитическом курсе не должно приниматься без информирования французского общества.

Ранее Life.ru рассказывал, что французские военнослужащие могли тайно находиться на Украине с лета 2026 года. По данным RFI, небольшие группы военных под руководством французского генерала обучают украинских бойцов и ремонтируют переданную Киеву технику. Особое возмущение вызвали сообщения о том, что парламент Франции не был официально уведомлён о существовании этой миссии.