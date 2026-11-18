Победа лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах может обернуться серьёзным кризисом для Евросоюза и Украины. Такой прогноз содержится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Ее требования спровоцируют серьезный кризис в Брюсселе и Киеве», — отмечает издание, анализируя возможные последствия прихода политика к власти.

Главным источником проблем может стать намерение Ле Пен резко сократить финансовые обязательства Франции перед Евросоюзом. В случае победы она планирует добиваться существенного уменьшения взносов Парижа в общий бюджет объединения и расходов на содержание европейских институтов.

Как пишет WSJ, подобные меры способны серьёзно осложнить отношения Франции с другими членами ЕС. Прежде всего речь идёт о Германии, Нидерландах и Швеции, которые также вносят в общеевропейскую казну значительно больше средств, чем получают обратно.

Отдельные опасения связаны с финансированием Украины. Ле Пен неоднократно заявляла, что состояние государственных финансов Франции больше не позволяет выделять Киеву новые крупные суммы. Её позиция затрагивает и будущие программы европейских кредитов, для реализации которых необходимы договорённости между странами объединения.

В то же время политик обещает сохранить уже принятые финансовые обязательства и продолжить отдельные виды поддержки Украины, включая гуманитарную помощь. Однако пересмотр дальнейших расходов Парижа способен осложнить согласование новых общеевропейских программ.

«Для Киева ставки еще выше», — подчёркивает WSJ, обращая внимание на зависимость дальнейшего финансирования Украины от решений европейских государств.

На фоне этих опасений Ле Пен 16 ноября встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко. Как сообщала газета Le Parisien, во время переговоров она подтвердила намерение прекратить предоставление новой финансовой помощи Киеву в случае избрания президентом. Первый тур выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

Ранее Life.ru сообщал, что Марин Ле Пен предупредила украинского посла о невозможности дальнейшего финансирования Киева из французского бюджета в случае своей победы на президентских выборах. При этом она пообещала сохранить гуманитарную поддержку, поставки оборудования и дипломатические усилия, а также выполнить уже взятые обязательства по европейскому кредиту Украине на 90 миллиардов евро.