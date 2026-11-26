Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал от европейских лидеров объяснить, как долго Евросоюз намерен финансировать Украину и какой конечной цели рассчитывает достичь. Он поставил под сомнение целесообразность дальнейшего выделения Киеву крупных сумм без понятного плана завершения конфликта.

«С начала конфликта Украина получила 520 млрд евро прямой и косвенной помощи, и теперь Зеленский получил ещё 90 млрд евро, предположительно на 2026–2027 годы. Теперь ему требуется ещё 70 млрд. Хочу спросить: какова конечная цель? Мы собираемся ежегодно выделять Украине по 135 млрд евро? И как долго — десять, двадцать, тридцать лет? Что это за стратегия?» — заявил Бабиш.

Поводом для обсуждения стали новые финансовые планы Евросоюза. В рамках уже согласованного механизма Украина должна получить 90 млрд евро в 2026–2027 годах. Ещё 45 млрд евро на 2027 год предложила предоставить Еврокомиссия, чтобы покрыть часть предполагаемого дефицита украинского финансирования.

Бабиш также выступил против увязывания помощи Киеву с долгосрочным бюджетом ЕС. По его мнению, европейские страны должны сначала определиться с конкретной стратегией и перспективами мирного урегулирования.

Чешский премьер при этом призвал обеспечить участие Европы в переговорах по Украине. Он обратил внимание на то, что европейские государства выделяют Киеву значительные средства, но при обсуждении перспектив урегулирования, по его оценке, не всегда оказываются за столом переговоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет ЕС одобрил выделение Украине до 45 млрд евро на 2027 год. Эта сумма предусмотрена в рамках общей кредитной программы на 90 млрд евро.