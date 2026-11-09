Куба за последние десять месяцев провела несколько раундов переговоров с американскими спецслужбами, дипломатами и военными. В контактах участвовали представители ЦРУ, ФБР, Госдепартамента и Южного командования Вооружённых сил США. Об этом в беседе с ТАСС рассказал постоянный представитель республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

По словам дипломата, Гавана заинтересована в развитии сотрудничества с Вашингтоном по различным направлениям, несмотря на сохраняющиеся разногласия между странами.

«За последние десять месяцев у нас состоялось несколько раундов переговоров с различными представителями США, в том числе Госдепартамента, ФБР, ЦРУ и Южного командования», — сообщил постпред.

Соберон Гусман отмечает, что кубинская сторона выступает за равноправный диалог. При этом обязательными условиями для Гаваны остаются уважение национального суверенитета, независимости и отказ от вмешательства во внутренние дела государства.

Контакты между странами продолжаются на фоне напряжённых отношений. Ранее кубинские власти неоднократно выражали готовность обсуждать разногласия с Вашингтоном, подчёркивая, что переговоры должны проходить без давления на республику.

Ранее Life.ru рассказывал о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану, где он встретился с представителем кубинского МВД. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. По их итогам стороны договорились развивать взаимодействие между правоохранительными ведомствами в интересах региональной безопасности.