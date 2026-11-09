На Кубе каждую пятницу проводят специальные мероприятия по подготовке населения к защите страны на случай военной операции США. В Гаване серьёзно воспринимают угрозы со стороны Вашингтона и не исключают силового сценария. Об этом в беседе с ТАСС рассказал постоянный представитель республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

«Мы относимся к этому очень серь`зно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный», — пояснил дипломат.

По словам постпреда, кубинские власти внимательно следят за высказываниями представителей американской администрации. Особую обеспокоенность вызывают публичные заявления высокопоставленных чиновников США о возможности применения силы против острова.

Гусман отмечает, что подобная риторика звучала со стороны Вашингтона неоднократно. При оценке возможных угроз Гавана также учитывает действия американских властей на международной арене в последние годы.

Дипломат признаёт, что военные возможности Кубы и США несопоставимы. Именно поэтому республика делает ставку на подготовку гражданского населения и готовность защищать свою территорию.

При этом кубинское руководство не стремится к вооружённому противостоянию. В Гаване рассчитывают на нормализацию отношений с Вашингтоном и готовы развивать диалог при условии взаимного уважения и признания суверенитета страны.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщениях CBS News, согласно которым американские военные изучали возможности проведения операции против Кубы и оценивали готовность резервных подразделений к развёртыванию. При этом в изученном журналистами документе остров напрямую не упоминался.