МИД: Россия всегда будет на стороне Кубы за невмешательство извне

Россия продолжит поддерживать Кубу в вопросах противодействия односторонним ограничениям и вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия будет всегда выступать «плечом к плечу» с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — отметили в ведомстве.

Заявление прозвучало после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Россия и большинство других стран поддержали документ.