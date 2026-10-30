МИД: Россия всегда будет на стороне Кубы за невмешательство извне
Обложка © Life.ru
Россия продолжит поддерживать Кубу в вопросах противодействия односторонним ограничениям и вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Россия будет всегда выступать «плечом к плечу» с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — отметили в ведомстве.
Заявление прозвучало после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Россия и большинство других стран поддержали документ.
Обсуждение американских санкций на заседании Генассамблеи ООН обернулось шумным спором между главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Дипломаты обменялись резкими заявлениями, а кубинская делегация стала стучать по столам. Инцидент произошёл 27 октября после того, как Уолтц раскритиковал с трибуны кубинские власти и бывшего лидера страны Фиделя Кастро.