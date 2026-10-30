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Опубликовано 30 октября, 00:44

МИД: Россия всегда будет на стороне Кубы за невмешательство извне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжит поддерживать Кубу в вопросах противодействия односторонним ограничениям и вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия будет всегда выступать «плечом к плечу» с Кубой в вопросах недопустимости противоправных односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — отметили в ведомстве.

Заявление прозвучало после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Россия и большинство других стран поддержали документ.

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Обсуждение американских санкций на заседании Генассамблеи ООН обернулось шумным спором между главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Дипломаты обменялись резкими заявлениями, а кубинская делегация стала стучать по столам. Инцидент произошёл 27 октября после того, как Уолтц раскритиковал с трибуны кубинские власти и бывшего лидера страны Фиделя Кастро.

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Лия Мурадьян
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