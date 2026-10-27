Глава МИД Кубы повздорил с постпредом США на ГА ООН, заседание прервали

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённое американским санкциям против Кубы, обернулось перепалкой между главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Дипломаты обменялись резкими репликами, а делегация Гаваны принялась стучать по столам. Видеозапись заседания опубликована на сайте ООН.

Конфликт вспыхнул 27 октября, когда Уолтц с трибуны подверг критике кубинские власти и бывшего лидера страны Фиделя Кастро. Возмущённый выступлением Родригес Паррилья потребовал предоставить ему слово по процедурному вопросу, однако председатель 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилур Рахман предложил дождаться завершения речи американского дипломата.

Глава кубинского МИД не согласился и вместе с другими членами делегации подошёл к трибуне, продолжая настаивать на немедленном выступлении. Уолтц потребовал от кубинских представителей вернуться на свои места. На фоне спора председателю Генассамблеи пришлось вмешаться и предупредить о возможной приостановке заседания.

В итоге Родригесу Паррилье предоставили слово. Министр обвинил представителя США во лжи и недостойном поведении, заявив, что его выступление оскорбляет народ и правительство Кубы. Позицию кубинской стороны также изложило издание Granma.

После ответа кубинского министра Уолтц продолжил речь. Однако напряжение в зале не спало: представители Гаваны вновь стучали по столам, протестуя против его высказываний.

Спор произошёл во время двухдневного обсуждения проекта резолюции с призывом прекратить экономическое, торговое и финансовое эмбарго США против Кубы. Обсуждение проходит 27 и 28 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали возможное выдвижение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта тема не поднималась во время разговора двух лидеров. При этом представитель Кремля допустил, что в случае выдвижения кандидатура Орбана может быть рассмотрена.