Песков: Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможное выдвижение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналист спросил о сообщениях, согласно которым Вашингтон продвигает кандидатуру бывшего премьера Венгрии и рассчитывает на поддержку Москвы и Пекина. Представитель Кремля ответил, что в разговоре президентов эта тема не затрагивалась.

«Не поднимался. Но если такая кандидатура возникнет, она также может быть рассмотрена», — сказал Песков.