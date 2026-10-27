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Опубликовано 27 октября, 12:28

Песков: Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможное выдвижение экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналист спросил о сообщениях, согласно которым Вашингтон продвигает кандидатуру бывшего премьера Венгрии и рассчитывает на поддержку Москвы и Пекина. Представитель Кремля ответил, что в разговоре президентов эта тема не затрагивалась.

«Не поднимался. Но если такая кандидатура возникнет, она также может быть рассмотрена», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность выдвижения Орбана. При этом политолог Малек Дудаков допустил сопротивление Великобритании и Франции, обладающих правом вето в Совбезе ООН. Он отметил, что Вашингтону потребуется договариваться не только с Россией и Китаем, но и с европейскими союзниками.

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Александра Вишнякова
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