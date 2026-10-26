«Отправим за кофе»: Сибига нагрубил Орбану после слухов о его назначении в ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с язвительной критикой бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после сообщений о его возможном выдвижении на пост генерального секретаря ООН. Глава украинской дипломатии заявил, что политик мог бы использовать в международной организации свои навыки блокирования решений, а заодно предложил вновь отправить его за кофе.

«Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа — тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», — написал Сибига в соцсети X.

На этом украинский министр не остановился и вспомнил случай, произошедший на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала заседаний за чашкой кофе, чтобы остальные лидеры ЕС смогли согласовать начало переговоров о вступлении Украины.

«А остальному миру мы могли бы передать наш богатый опыт: как в нужный момент предложить ему выйти за чашечкой кофе», — добавил Сибига.

Поводом для резкого комментария стали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продвижения Орбана на должность генерального секретаря ООН. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассчитывает заручиться поддержкой России и Китая.