ООН поддержала идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина по Украине
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В ООН поддержали возможность проведения трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Встреча лидеров России, США и Китая может состояться на полях ноябрьского саммита АТЭС, заявили в офисе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
«Мы приветствуем любые усилия, которые могут способствовать прекращению этого конфликта, и генеральный секретарь всегда готов предоставить свои добрые услуги по соответствующему запросу», — подчеркнули в ООН.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. При благоприятных обстоятельствах её могут включить в программу саммита АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Идея переговоров обсуждалась в ходе встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам Ушакова, ни одна из трёх столиц не отвергла предложенный формат.
23 октября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает обсудить на возможном саммите широкий круг международных вопросов. Он подчеркнул, что повестка не должна ограничиваться отдельными темами. При этом 25 октября Ушаков уточнил, что отдельная встреча Путина и Трампа на полях АТЭС пока не согласована, поскольку стороны обсуждают прежде всего трёхсторонний формат с участием Китая.
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