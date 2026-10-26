ООН поддержала идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина по Украине

В ООН поддержали возможность проведения трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Встреча лидеров России, США и Китая может состояться на полях ноябрьского саммита АТЭС, заявили в офисе генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

«Мы приветствуем любые усилия, которые могут способствовать прекращению этого конфликта, и генеральный секретарь всегда готов предоставить свои добрые услуги по соответствующему запросу», — подчеркнули в ООН.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. При благоприятных обстоятельствах её могут включить в программу саммита АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Идея переговоров обсуждалась в ходе встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По словам Ушакова, ни одна из трёх столиц не отвергла предложенный формат.