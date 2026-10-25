Москва и Вашингтон пока не согласовали отдельную встречу Путина и Трампа

Отдельные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС пока не согласованы, однако их встреча вполне возможна. Помощник российского президента Юрий Ушаков объяснил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что до сих пор стороны обсуждали преимущественно трёхсторонний формат с участием Си Цзиньпина.

«Мы ещё не согласовывали эту встречу пока что. Потому что речь до сих пор шла об этом трёхстороннем контакте», — отметил он.

При этом международная встреча открывает немало возможностей для общения даже без заранее утверждённого графика. Если президенты окажутся на одной площадке, они смогут обменяться приветствиями, поговорить за общим столом или воспользоваться протокольными мероприятиями.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке возможного саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Китайская сторона уже занимается организацией переговоров, которые могут состояться на полях АТЭС 18–19 ноября в Шэньчжэне. Идею проведения встречи втроём ранее поддержал российский президент, обратив внимание на необходимость заранее определить её повестку. При этом Москва и Пекин уже договорились об отдельном контакте Владимира Путина с Си Цзиньпином. Возможность участия американского лидера также обсуждалась, однако окончательное согласование всех деталей ещё предстоит провести.