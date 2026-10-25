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Регион
Опубликовано 25 октября, 11:22

Песков: Визит Трампа в Москву пока не обсуждается

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Визит президента США Дональда Трампа в Москву пока не стоит на повестке российско-американских контактов. Сейчас основное внимание приковано к китайскому Шэньчжэню, где в ноябре может состояться встреча лидеров России, США и Китая. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом речи не идет, сейчас все смотрят на Шэньчжэнь», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном приезде американского лидера в российскую столицу.

Шэньчжэнь примет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18–19 ноября. В рамках мероприятия рассматривается возможность переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако окончательной договорённости о трёхсторонней встрече пока нет.

Песков объяснил, почему встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина нельзя считать «новой Ялтой»
Песков объяснил, почему встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина нельзя считать «новой Ялтой»

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль допустил возможность трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Песков пояснял, что у всех трёх сторон есть принципиальная готовность к таким контактам, но согласованная повестка пока отсутствует. Предполагаемой площадкой для переговоров назывался именно ноябрьский саммит АТЭС.

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Дарья Денисова
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