В ООН поддержали возвращение России, США и Украины за стол переговоров

В Организации Объединённых Наций положительно оценили готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной. В офисе генсека Антониу Гутерриша заявили, что приветствуют любые новые дипломатические возможности, способные приблизить завершение конфликта.

Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик прокомментировал перспективу возвращения Москвы, Вашингтона и Киева за стол переговоров во время брифинга для журналистов.

«Мы всегда приветствуем новые возможности для диалога, направленного на прекращение этой войны. Мы всегда готовы поддержать любые усилия по прекращению войны на Украине», — заявил Дюжаррик.

Ранее в ООН уже заявляли о готовности содействовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. В конце сентября Стефан Дюжаррик подчеркнул, что возможности для дипломатического урегулирования сохраняются, несмотря на сложности в отношениях сторон. По его словам, всемирная организация готова выступить посредником, если Москва и Киев выразят соответствующее желание.