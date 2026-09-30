В ООН заявили, что окно для мирного урегулирования на Украине остаётся открытым

ООН считает, что возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сохраняется. Организация готова выступить посредником между Москвой и Киевом, если обе стороны выразят такое желание, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Окно для мирного урегулирования на Украине никогда не может быть закрыто. Мы не считаем, что оно закрыто», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров после последних контактов России и США.

По словам Дюжаррика, в ООН по-прежнему убеждены, что конфликт необходимо завершать посредством дипломатического диалога. Он подчеркнул, что всемирная организация готова подключиться к посредничеству, если этого захотят стороны.

Ранее Life.ru сообщал, что Гутерриш воодушевлён активизацией дипломатии по Украине. Тогда Дюжаррик отметил, что глава ООН рассчитывает на возобновление переговоров между Россией и Украиной.