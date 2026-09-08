Генсек ООН воодушевлён активизацией дипломатии по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позитивно оценивает активизацию дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриша воодушевили последние дипломатические инициативы, в том числе визиты высокопоставленных представителей США в Москву и Киев.

Генсек ООН рассчитывает, что предпринимаемые шаги позволят возобновить переговоры между Россией и Украиной. В организации надеются, что дипломатический процесс сможет привести к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, а впоследствии — к достижению долгосрочного мирного урегулирования.

Дюжаррик также подчеркнул, что ООН готова содействовать инициативам, направленным на поиск путей разрешения конфликта.

Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам визита в Москву американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны положительно оценили результаты переговоров. Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и обозначили, что могли бы представители Вашингтона сделать для скорейшего завершения военных действий.