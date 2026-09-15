Десять тысяч человек в одном ритме: Казаки возглавили мировое шествие в Екатеринбурге

Более 10 тысяч человек приняли участие в Шествии молодёжи мира на Международном фестивале молодёжи — 2026 в Екатеринбурге. О том, как прошло мероприятие сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Казаки возглавили Шествие молодёжи мира на МФМ-2026 в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

«Возглавили шествие казаки под началом атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. В акции также принял участие атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов», — говорится в сообщении.

Маршрут стартовал с точки «Ритм сердца», посвящённой российскому гостеприимству. Начало задало многонациональное хороводное выступление, после которого люди двинулись вслед за барабанным коллективом. Путь пролегал через пространства Латинской Америки, Востока, Азии и Африки.

На разных площадках гостей встречали артисты из Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта и Бразилии. Каждая остановка знакомила публику с музыкальными традициями разных частей света. Так отдельные культурные мотивы постепенно складывались в единое представление.

Финальной точкой стала площадка «Ритм мира» арт-кластера «Таврида». Там направления и традиции разных стран объединили в общее музыкальное выступление. Среди хедлайнеров концерта оказалась группа «Казаки делают хиты».

Напомним, Международный фестиваль молодёжи — 2026 проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ранее сообщалось, что Всероссийское казачье общество представило свою площадку на фестивале. Одним из почётных гостей мероприятия стал атаман Виталий Кузнецов. Стенд также посетил заместитель министра культуры России Сергей Першин. Кузнецов встретил замминистра, после чего тот осмотрел экспозицию с традиционными и официальными казачьими костюмами.